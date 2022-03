Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person ---

Diepholz (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich am Freitagvormittag, gegen 10:20 Uhr, eine 85-jährige Autofahrerin aus Drebber zu. Die Frau befuhr mit ihrem Auto die Ossenbecker Straße aus Drebber kommend in Richtung Diepholz, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und hier mit einem Baum kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrzeugführerin in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden. Die Ossenbecker Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden.

