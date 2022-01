Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Bad Salzungen (ots)

Eine Chevrolet-Fahrerin war Dienstagnachmittag auf der Leimbacher Straße in Bad Salzungen stadteinwärts unterwegs. Hier musste die 32-Jährige verkehrsbedingt abbremsen, was der 27-jährige Transporter-Fahrer hinter ihr zu spät bemerkte und auffuhr. Der 34-jährige Beifahrer im Chevrolet verletzt sich durch die Kollision leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

