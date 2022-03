Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Wohnungseinbruch und Verkehrsunfallflucht - Twistringen, Einbruch in Kiosk - Stuhr, Radfahrer bei Unfall schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Wohnungseinbruch

Im Zeitraum vom 16.03.2022, 23:30 Uhr, bis zum 17.03.2022, 04:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Wohnkomplex im Schwafördener Weg in Sulingen ein. Es wurden mehrere Räume durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Sachdienliche Beobachtungen zur aufgeführten Zeit im Bereich des Schwafördener Weges nimmt die Polizei Sulingen unter der Rufnummer 04271/949-0 entgegen.

Sulingen (OT Stehlen) - Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Donnerstag, dem 17.03.2022, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Autofahrer die Bundestraße 61 aus Richtung Sulingen in Richtung Barenburg. In Höhe der Ortschaft Stehlen beabsichtigte der Fahrer einen vor ihm fahrenden silbernen Pkw und einen Lkw zu überholen. Fast auf gleicher Höhe fahrend, scherte der nun neben ihm fahrende silberne Pkw (vermutlich Kombi) ebenfalls zum Überholvorgang aus. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 52-jährige nach links aus, touchierte einen Baum und kollidierte mit einer Leitplanke und einem dahinter befindlichen Brückengeländer. Der silberne Pkw setzt seinen Überholvorgang unbeirrt fort und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 49-jährige Beifahrerin des verunfallten Autos wird durch die Kollision leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 37.500 Euro geschätzt. Die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, sucht zur Ermittlung des unfallflüchtigen Fahrzeugführers nach Hinweisgebern.

Sulingen - Minderjähriger ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag, dem 17.03.2022, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 17-jähriger aus Nordrhein-Westfalen mit einem Transporter die Straße Zum Mühlenteich in Sulingen. Bei einer Kontrolle der Polizei Sulingen wurde festgestellt, dass der 17-jährige noch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 51-jährige Vater des Jugendlichen, der sich in der Nähe aufhielt, duldete diese Fahrt. Gegen beide wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der 17-jährige durfte anschließend natürlich nicht mehr weiterfahren.

Twistringen - Einbruch in Kiosk

Ein bisher noch unbekannter Täter ist in der Nacht von Donnerstag, 23:50 Uhr, auf Freitag, 01:10 Uhr, in den Kiosk an der Steller Straße eingebrochen. Hierbei wurde Diebesgut von geringem Wert erlangt. Der angerichtete Sachschaden ist weitaus höher und beträgt ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 0 42 43 / 97 05 70, entgegen.

Bassum - Unfall mit drei Beteiligten auf der B 51

Offenbar falsch eingeschätzt hat eine 81-jährige Frau aus Stuhr die Situation, als sie am Donnerstag, gegen 09:30 Uhr, auf der B 51 einen Bus überholen wollte. Sie fuhr mit ihrem Opel in Fahrtrichtung Bassum, als sie, auf Höhe der Ortschaft Stühren, zum Überholen ansetzte. Während des Überholvorgangs bemerkte sie, dass es aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs eng werden könne und entschied sich zu bremsen und wieder hinter dem Bus einzuscheren. Dabei berührte ihr Auto sowohl den Bus als auch den ihr entgegenkommenden Kleintransporter. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt ca. 1.700 Euro.

Stuhr - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Pedelecfahrer wurde am Donnerstag, gegen 16:10 Uhr, eine Person schwer verletzt. Demnach befuhr ein 48-jähriger Stuhrer mit seinem Auto die Harpstedter Straße in Richtung Groß Mackenstedt, als auf Höhe eines Selbstbedienungsladens plötzlich ein Pedelecfahrer die Fahrbahn kreuzte. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Der 82-jährige Pedelecfahrer aus der Gemeinde Harpstedt wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell