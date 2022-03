Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, versuchte Einbrüche - Bassum, Verkehrsschild entwendet ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Versuchte Einbrüche

In der Nacht von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Orthopädie-Geschäft in Sulingen, Lange Straße, einzubrechen. Die Versuche scheiterten, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Auch in eine Buchhandlung in der Lange Straße versuchten Unbekannte am Dienstag gegen 03.00 Uhr einzubrechen. Auch hier blieb es beim Versuch. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Wetschen - Einbruch

In der Zeit von Sonntag bis Dienstag sind Unbekannte in den Geräteraum des Sportlerheims des TSV Wetschen, Am Sportplatz, eingebrochen. Die Täter brachen zunächst einen Schlüsselkasten auf, um dann mit dem passenden Schlüssel den Geräteraum zu öffnen. Auch die Umkleideräume der 1.Herrenmannschaft wurden geöffnet. Entwendet haben die Täter Getränkeflaschen und Müsliriegel. Der Schaden wird auf rund 100 Euro beziffert.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es in Stuhr, Stuhrbaum, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Eine 43-jährige Stuhrerin befuhr mit ihrem VW Golf die Straße Stuhrbaum in Fahrtrichtung Brinkum. Hinter ihr fuhr ein Linienbus. Ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw wurde von beiden Fahrzeugen umfahren. Danach scherte die Pkw-Fahrerin wieder auf die rechte Fahrbahn ein, um schließlich nach links in eine Auffahrt einzubiegen. Dies übersah der 24-jährige Busfahrer und es kam zur Kollision. Die Stuhrerin wurde leicht verletzt. Der gesamte Schaden wird auf rund 7000 Euro beziffert.

Bassum - Hinweisschild entwendet

Unbekannte entwendeten am letzten Wochenende ein an der B 51 aufgestelltes Hinweisschild. Das Schild weist Verkehrsteilnehmer auf die Geschwindigkeitsmessanlage hin. Der Diebstahl muss in der Zeit von Freitagnacht bis Montagnacht geschehen sein. Das Hinweisschild trägt die Aufschrift "70 km/h" und "Radarkontrolle". Wer Hinweise zum Verbleib des Schildes machen kann, wird gebeten, die Polizeistation Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Bassum - Einbruch in Schuhgeschäft

In der Zeit von Montagabend, 18:30 Uhr, bis Dienstagfrüh, 08:30 Uhr, wurde in ein Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße eingebrochen. Da weder in den Büroräumen noch im Verkaufsraum Bargeld vorhanden war, blieb es bei einem angerichteten Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wem in der Nacht etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell