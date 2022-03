Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke-Barrien - Radfahrerin schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittag gegen 13.00 Uhr wurde in der Sudweyher Straße eine 72-jährige Radfahrerin schwer verletzt.

Eine 73-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Sudweyher Straße von der B 6 in Richtung Kirchweyhe. In Höhe der Haltestelle Bülten bog zunächst eine Zeugin mit ihrem Pkw in die Kieler Straße ab. Im gleichen Moment fuhr die 72-jährige Radfahrerin, ohne auf den Verkehr zu achten, mit ihrem Rad vom Fahrbahnrand an und direkt vor den Pkw der 73-Jährigen. Sie wurde von dem Pkw erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 72-Jährige in ein Bremer Krankenhaus. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell