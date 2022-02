Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Gegen Brüstungsgeländer gefahren

Eine 66-jährige Mercedes-Lenkerin fuhr am Mittwochvormittag gegen das Brüstungsgeländer eines Parkhauses in Künzelsau. Die Frau wollte gegen 10 Uhr auf dem Parkdeck vorwärts einparken und verwechselte wohl Gas und Bremse, weshalb ihr Pkw beschleunigte und gegen das Geländer prallte. Hier entstanden Beschädigungen von rund 4.000 Euro. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro und er musste abgeschleppt werden. Die Frau blieb unverletzt.

