POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6 / Heilbronn: Unfallflucht auf der Autobahn - Zeugen gesucht

7.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 6, bei dem der Unfallverursacher floh. Gegen 20.10 Uhr fuhr der Unbekannte mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim auf die Autobahn. Als er von der Beschleunigungsspur nach links auf die Fahrbahn wechselte, übersah er vermutlich die bereits dort fahrende Sattelzugmaschine und touchierte diese. Kurz darauf blieb der Wagen stehen und der Fahrer begutachtete den Sachschaden. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte sich der Unbekannte in sein Fahrzeug und fuhr davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Kirchhardt: Illegal Tierabfälle entsorgt - Zeugen gesucht

Unbekannte legten in den vergangenen Wochen immer wieder Tierkadaver im Bereich Kirchhardt ab. Spaziergänger entdeckten am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, tierischen Überreste im Bereich der Neuhäußer Straße und meldeten dies der Polizei. Das illegale Entsorgen von Tierkadavern ist kein Kavaliersdelikt und wird konsequent verfolgt. Die Polizei Eppingen bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder im Bereich Kirchhardt eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Scheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

In den vergangenen Wochen schlugen Unbekannte immer wieder mehrere Glasscheiben einer ehemaligen Gärtnerei in Heilbronn-Böckingen ein. Die Täter begaben sich in die Heildelberger Straße und schlugen oder traten die Scheiben des Gebäudes entlang des Fußweges zur Landwehrstraße ein. Insgesamt verursachten die Unbekannten mehrere tausend Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden vom Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegengenommen.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am frühen Mittwochmorgen verursachte eine unbekannte Person bei einem Unfall in Heilbronn-Böckingen Sachschaden und floh. Gegen 4 Uhr fuhr der oder die Unbekannte mit einem Pkw auf der Ausfädelspur der Neckartalstraße auf Höhe einer Gärtnerei. Schlagartig wechselte sie mit dem Pkw nach links auf die Fahrbahn zurück, übersah dabei vermutlich den bereits dort fahrenden Peugeot einer 59-Jährigen und touchierte diesen. Anstatt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, setzte die unbekannte Person ihre Fahrt fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Rund 3.500 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem in Heilbronn geparkten Pkw. Zwischen Montag, gegen 14 Uhr, und Dienstag, gegen 6.30 Uhr, stand der Audi A6 in der Dammstraße. Innerhalb dieses Zeitraumes begaben sich die Täter zu dem Fahrzeug und zerkratzten den Wagen mit einem Gegenstand. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Gundelsheim: Fahrzeug übersehen

Eine verletzte Person und rund 25.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Verkehrsunfalls in Gundelsheim. Am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, bog ein 61-Jähriger mit seinem Mercedes von einem Firmengrundstück auf die Heilbronner Straße ein. Herbei übersah er vermutlich den bereits auf der Straße fahrenden VW Tiguan einer 77-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der VW durch den Aufprall gegen einen Zaun geschleudert wurde. Durch den Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen.

Lauffen am Neckar: Radfahrer ausgebremst - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Unfall vom Montagvormittag in Lauffen am Neckar machen können. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Tesla die Hohe Straße (Bundesstraße 27) vor einem 48-jährigen Rennradfahrer in Richtung Kirchheim. Nach ersten Erkenntnissen soll der Autofahrer den Radler ausgebremst haben, woraufhin der Radfahrer stürzte. Dabei erlitt der 48-Jährige leichte Verletzungen. Zudem entstand an dem hochwertigen Rennrad und der Ausrüstung des Mannes Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Anstatt seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei sucht nun Rekonstruktion des Unfalls nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Kirchhardt / Fürfeld: Frontalzusammenstoß

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw musste die Bundesstraße 39 zwischen Kirchhardt und Fürfeld komplett gesperrt werden. Am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, befuhr eine 44-Jährige mit ihrem VW T-ROC die Bundesstraße 39 zwischen Kirchhardt und Führfeld. Um einen vorausfahrenden grauen Planen-LKW mit Anhänger zu überholen, scherte sie mit ihrem Wagen nach links aus. Zuvor übersah sie vermutlich den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 26-Jähriger konnte mit seinem BMW 118i nicht mehr ausweichen. Die beiden Autos prallten frontal zusammen. Durch den Unfall wurden die Frau und der Mann schwer verletzt. Beide mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt.

