Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: 9.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Zwei Personen verletzten sich bei einem Unfall am frühen Dienstagabend in Weikersheim leicht. Eine 22-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Nissan Micra aus einem Firmengelände auf die Kreuzstraße eingefahren. Hierbei kollidierte der Nissan mit dem VW eines 42-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden der 24-jährige Beifahrer des Nissan und der Lenker des VW Bus leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro.

Bad Mergentheim: Vor der Polizei geflüchtet

Der Fahrer eines Mercedes flüchtete am Dienstag in Bad Mergentheim vor der Polizei. Der Unbekannte sollte gegen 23.30 Uhr vor dem Polizeirevier am "Schloß" einer Kontrolle unterzogen werden. Statt anzuhalten, beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und versuchte dem Streifenwagen davonzufahren. Die Flucht des Mercedes verlief mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Münzgasse, Härterichstraße, Wolfgangstraße und endete in der Edelfinger Straße. Hier ließ der Lenker sein Gefährt zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Warum der Autofahrer die Flucht ergriff ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Fahrt beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Wertheim: Von Traktor angefahren

Ein Traktor fuhr einem 66-Jährigen am Dienstagnachmittag in Wertheim über das Bein. Der Landwirt hatte bei Arbeiten in Lindelbach mit dem Fahrzeug wohl vergessen, dass ein Gang eingelegt war. Als er dieses gegen 15.30 Uhr startete, fuhr die Maschine an und dem Mann über sein Bein. Durch den verursachten Lärm wurde die Frau des Landwirts auf die missliche Lage ihres Gatten aufmerksam. Die 64-Jährige konnte den Trecker ausschalten und ihren Partner aus dessen Lage befreien. Der Traktor-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Schaden von etwa 1.000 Euro bleibt ein 52-Jähriger sitzen, sollte ein Unfallverursacher nicht ermittelt werden können. Der Mann hatte seinen BMW am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr in Wertheim auf einem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 13 Uhr zum Standort seines Pkw in der "Unteren Leberklinge" zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Stoßstange fest. Eine bislang unbekannte Person hat den BMW mit einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt und sich dann entfernt, ohne sich bei dem 52-Jährigen oder der Polizei zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

