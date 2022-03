Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Ehrenburg, Pkw gegen Baum, Fahrerin schwer verletzt - Twistringen, 7 Tonnen Weizen auf der Straße - Weyhe/Stuhr, mehrere Pkw Diebstähle ---

Diepholz (ots)

Ehrenburg - Pkw gegen Baum

Aus noch ungeklärter Ursache geriet heute Vormittag gegen 09.00 Uhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin auf der Straße Brelloh in den Seitenraum und prallte frontal gegen einen Baum. Die 19-jährige Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen. Ihr Pkw wurde völlig zerstört und musste abtransportiert werden.

Sulingen - Diebstahl von Baustelle

Am Samstag in der Zeit von 09.30 Uhr bis 09.50 Uhr wurden von einer Baustelle eines Mehrfamilienhauses in der Bassumer Straße in Sulingen diverse Heizkörper sowie Kupferrohre entwendet. Die Gegenstände wurden in einen weißen Transporter geladen und abtransportiert. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 500 Euro. Hinweise, insbesondere auf den weißen Transporter, nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Sulingen - Illegale Altreifenentsorgung

Unbekannte warfen ca. 30 - 40 Altreifen von der Brücke des Sulinger Bruch in den Fluss Allerbeeke. Der genaue Zeitraum ist unbekannt. Entdeckt wurden die Reifen am Montagmorgen. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Twistringen - 7 Tonnen Weizen auf der Straße

Am Montag früh um kurz vor 5:00 Uhr fuhr ein 31-jähriger LKW-Fahrer zum Wenden rückwärts auf die B 51 und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten LKW, der auf der B 51 fuhr. Durch den Zusammenprall wurde der Auflieger so stark beschädigt, dass sich ca. 7 Tonnen Weizen auf die Straße ergossen. Ein weiterer LKW konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Weizenberg. Dadurch wurde auch dieser Sattelzug stark beschädigt. Der Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden.

Weyhe - Verkehrsunfall und Flucht zu Fuß

Am Sonntagmittag gegen 12.00 Uhr überholte der Fahrer eines Pkw Seat in Leeste, Alte Poststraße, einen Pkw Ford, obwohl dessen 19-jährige Fahrerin nach links abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten und der Seat fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern einfach weiter. Kurz darauf ließ der Fahrer seinen Pkw stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 14000 Euro.

Stuhr / Weyhe - Pkw entwendet

In der Nacht von Samstag zu Sonntag haben Unbekannte gleich mehrere Fahrzeuge entwendet und nach einigen Kilometern zurückgelassen. Zwischen 00:30 Uhr und 01:15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter aus einem Hausflur eines Resthofes in der Wulfhooper Straße einen Pkw-Schlüssel. Anschließend fuhr mit dem zum Schlüssel passenden VW Caddy davon. Am nächsten Morgen wurde der entwendete Caddy unverschlossen in einem Acker festgestellt. Zwischen 01:25 Uhr und 01:30 Uhr entwendete ebenfalls ein Unbekannter die Pkw-Schlüssel eines Transporters aus einem anderen Pkw in Leeste, In der Grämme. Er stieg in den Transporter und fuhr weg. Durch einen Zeugen wurde der Transporter in einem Waldgebiet des Warwer Sandes festgefahren aufgefunden. Beide Fahrzeuge wurden mit original Schlüsseln gefahren, die von den Tätern zuvor leicht aus einem unverschlossenen Pkw oder Resthof entwendet werden konnten. Der Rat der Polizei ist, Fahrzeugschlüssel immer an einem sicheren Ort aufzubewahren und nicht sorglos zu deponieren.

Stuhr - Diebstahl eines Pkw

Ein Firmen Pkw Audi wurde von Unbekannten in der Nacht zu Sonntag zwischen 00.45 Uhr und 10.15 Uhr entwendet. Das Fahrzeug stand in der Wandelstraße auf einem Grundstück. Die Polizei ermittelt, ob sich die Fahrzeugschlüssel am oder im Pkw befanden. Der Schaden wird auf rund 30000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell