Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Sachbeschädigung an parkendem PKW

Weisenheim am Sand (ots)

Ein Anwohner hörte in der Nacht vom 04.12.2021 auf den 05.12.2021 in der Zeit zwischen 00:40 Uhr und 01:20 Uhr verdächtige Geräusche, dachte sich allerdings zunächst nichts dabei. Am Morgen des 05.12.2021 bemerkte er dann, dass sämtliche Reifen seines im Westring geparkten PKWs zerstochen sowie beide Außenspiegel beschädigt waren. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen roten Volkswagen Caddy.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell