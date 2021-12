Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 04.12.2021, um 11:45 Uhr befuhr die 21-jährige Fahrerin eines PKW die Eisenbahnunterführung in der Branchweilerhofstraße von der Nachweide kommend, in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. In der Unterführung kam ihr ein PKW, vermutlich der Marke Mitsubishi Space Star, der Farbe Silber, entgegen und touchierte mit dem linken Außenspiegel, den linken Außenspiegel des PKW der 21-jährigen. Der entgegenkommende Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die möglichen Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen die Täterhinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

