Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Trunkenheit im Verkehr (Drogen), Fahren ohne Fahrerlaubnis, BTM aufgefunden

Freinsheim (ots)

Am Freitagabend wollte ein 46-Jähriger in Freinsheim seiner Freundin beim Überbrücken ihres PKWs helfen. Gegenüber der Polizei gab der 46-Jährige an, zuvor mit seinem PKW an die Örtlichkeit gekommen zu sein. Es ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Fahrzeugführer wurde zudem ein geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der 46-Jährige nicht.

