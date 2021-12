Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Betäubungsmitteleinfluss nicht versicherten E-Scooter geführt und zudem Drogen dabei

Grünstadt (ots)

Am Samstag, 04.12.2021 gegen 22:40 Uhr wurde ein 31-jähriger aus dem Raum Grünstadt fahrend auf einem E-Scooter in der Sausenheimer Straße in Grünstadt festgestellt. Der Mann wurde anschließend durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen und auch nicht versichert war. Da bei dem Mann zudem Marihuanageruch wahrzunehmen war, wurde er durchsucht. Hier konnte auch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Zu guter Letzt stellten die Beamten auch bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen fest und er räumte den vorangegangenen Konsum schließlich ein. Der Grünstadter wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

