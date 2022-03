Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, 4 Jugendliche für Sachbeschädigungen ermittelt - Versammlungen im Landkreis - Bruchhausen-Vilsen, gemeinsame Kontrolle ---

Twistringen - Täter ermittelt

In der letzten Woche wurden in einer Nacht von Unbekannten in Twistringen diverse Sachbeschädigungen und Farbschmierereien begangen. Nach ersten Erkenntnissen waren rund 20 Taten entdeckt und angezeigt worden (wir berichteten). Auf die Anzeigenaufnahme folgten akribische Ermittlungen und das Aufnehmen von einigen Hinweisen. Die Twistringer Polizisten/innen gaben nicht auf und können nun, nur eine Woche später, vier Jugendliche für die vielen Taten verantwortlich machen. Die Jugendlichen gaben in ersten Befragungen zu, in der Nacht durch Twistringen gewandert zu sein und hier und da "tätig" geworden zu sein. Neben den zunächst 20 angezeigten Straftaten kommen nochmal 10 hinzu. Insgesamt können den vier Jugendlichen mindestens 30 Taten nachgewiesen werden. Die Ermittlungen u.a. zu den Hintergründen und Motiven laufen noch weiter. Die 4, sofern strafmündig, erwartet nun eine ganze Reihe Strafverfahren. Auch die Schadensregulierung wird noch auf die Jugendlichen zukommen.

Landkreis - Versammlungen

Insgesamt vier Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen hat die Polizei am gestrigen Montag im Landkreis begleitet. Drei Versammlungen waren im Vorfeld bei den Verwaltungsbehörden angemeldet worden. Gegen 17.00 Uhr trafen sich 24 Personen in Diepholz, Bremer Eck, zu einer nicht angemeldeten Versammlung. Die Polizei führte ein Gespräch und gab Auflagen wie das Tragen einer FFP2-Maske bekannt. In Stuhr, Bassum und Twistringen trafen sich gegen 18.00 Uhr insgesamt rund 60 Personen. Diese Versammlungen waren angemeldet und die Auflagen bekannt. Nach gut einer Stunde gegen 19.00 Uhr wurden alle Versammlungen von den Veranstaltern beendet. Die Polizei verzeichnete keine besonderen Vorkommnisse.

Syke - Kradfahrer gestürzt

Ein 17-Jähriger Okeler stürzte am Montag gegen 13.10 Uhr, als er mit seinem Kleinkraftrad von der Ernst-Boden-Straße nach links auf die B6 einbiegen wollte. Durch den Sturz auf der nassen Fahrbahn wurde der Schüler leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bruchhausen-Vilsen - gemeinsame Geschwindigkeitskontrolle

Zusammen mit dem Landkreis Diepholz hat die Polizei am Sonntagnachmittag von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Ortsteil Bruchhöfen durchgeführt. Ziel dieser Gemeinschaftsaktion war es, Verkehrsteilnehmer für Gefahrenbereiche zu sensibilisieren und auf die Einhaltung der Verkehrsregeln hinzuwirken. Im Bereich der dortigen 50er-Zone wurden innerhalb einer Stunde zwölf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Sieben Verwarnungen und fünf Ordnungswidrigkeiten Anzeigen mussten von der Polizei gefertigt werden. Den zweifelhaften Rekord hält ein Motorradfahrer, der mit einer Geschwindigkeit von 119 km/h gemessen wurde. Für ihn ist die Motorrad-Saison schnell vorbei, denn er wird seinen Führerschein wohl für zwei Monate abgeben müssen. Dieser ersten gemeinsamen Kontrolle sollen weitere auf den bekannten Risikostrecken folgen.

Weyhe - Einbruch

In der Nacht zum Dienstag, vermutlich gegen 00.40 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Bäckerei Filiale in Leeste, Leester Straße, eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Filiale. Hier durchsuchten sie Schränke und brachen Spinte auf. Über die Höhe des Schadens und des Diebesgutes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Diesel Diebstahl

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag bis Montag von einem Lkw in der Marie-Curie-Straße ca. 50 Liter Diesel abgezapft und entwendet. Zunächst öffneten die Täter einen Zaun und gelangten so auf das Firmengelände.

Stuhr - Auffahrunfall

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer erkannte gestern gegen 18.00 Uhr stehende Fahrzeuge an der Kreuzung B 51 / Diepholzer Straße zu spät und fuhr auf einen Pkw eines 57-jährigen Fahrers auf. Dieser wurde leicht verletzt. Durch den Unfall wurde auch der Pkw einer 53-jährigen Fahrerin beschädigt. Der gesamte Schaden wird auf rund 26000 Euro geschätzt.

Rehden - Urkundenfälschung

Um eine Versicherung vorzutäuschen, hatte ein 16-Jähriger ein blaues Versicherungskennzeichen an sein Kleinkraftrad / FmH25 angebracht. Bei der Kontrolle durch die Polizei am gestrigen Montag gegen 16.30 Uhr in Rehden, Am Friedhof, fiel der Täuschungsversuch auf. Das blaue Versicherungskennzeichen war aus 2021 und gehörte an ein ganz anderes Fahrzeug. Die weitere Fahrt war damit beendet. Den 16-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und eines wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Sulingen - Sachbeschädigung im Park

Im Zeitraum vom Freitag bis Montag gegen 14.00 Uhr wurde im Park der Generationen in Sulingen, Liesel-Westermann-Weg, ein Ginkgo Baum umgetreten und beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

