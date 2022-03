Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Twistringen und Stuhr - Syke, Polizei begleitet angemeldete Versammlungen ---

Diepholz (ots)

Diebstahl von mehreren Fahrrädern

Aus einem Hinterhof in der Steinstraße erbeuteten Unbekannte drei Fahrräder. Zudem wurden von einem Kinderfahrrad die Reifen abmontiert und entwendet. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 971-0 entgegen.

Sulingen - Versuchter Einbruch in Gartenlaube

Am 16.03.2022, im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 21:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Gartenlaube an der Schmelingstraße. Gegenstände wurden nicht entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, unter der Telefonnummer 04271/949-0, entgegen.

Syke - Polizei begleitet zwei Versammlungen

In Syke hat die Polizei am Mittwochabend zwei angemeldete Versammlungen durch die Stadt begleitet. Die erste Versammlung fand unter dem Motto "Freie Impfentscheidung" statt. Die Teilnehmer nahmen anschließend an einem Aufzug vom Rathausplatz durch die Stadt und zurück teil. Die zweite Versammlung wurde als Gegenveranstaltung abgehalten. Diese Teilnehmer folgten der ersten Versammlung in einigem Abstand. Nach etwa zwei Stunden wurden die Versammlungen um 20:00 Uhr durch die Organisatoren ohne besondere Vorkommnisse beendet. Insgesamt zählte die Polizei bei beiden Versammlungen rund 130 Teilnehmer.

Bassum - Container aufgebrochen

In der Zeit von Samstag, ca. 10:00 Uhr, bis Dienstag, 6:00 Uhr, wurde ein Container, welcher sich auf dem Firmengelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Röllinghauser Straße befunden hat, aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten daraus Pflanzenschutzmittel. Sie scheinen "vom Fach" gewesen zu sein, da sie gezielt das teuerste Mittel entwendeten. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241/971 68-0, entgegen.

Bassum - Roller gegen Roller

Am Mittwochabend, um 21:15 Uhr, kam es im Ortsteil Karrenbruch zu einem Unfall, an dem drei Roller beteiligt waren. Ein 16-jähriger Bassumer fuhr mit seinem Sozius in Richtung L 333. Als er einem, auf der Fahrbahn stehenden, Roller ausweichen wollte, übersah er einen, ihm entgegenkommenden 15-jährigen Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem alle drei Jugendlichen leicht verletzt wurden und durch Rettungssanitäter erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der Sachschaden beträgt ca. 2.000 Euro.

Twistringen - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 16:40 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus im Fliederweg. Hier wurden mehrere Räume durchsucht und Wertsachen entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, die Polizei Syke, Tel. 0442 / 969-0 zu verständigen.

Stuhr - Einbruch in Einfamilienhaus

In dem Zeitraum von Dienstag, 10 Uhr, bis Mittwoch, 07:30 Uhr, kam es im Angerburger Weg in Stuhr-Moordeich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt in das Haus. Dort wurden mehrere Räume durchsucht. Der Sachschaden konnte noch nicht genauer beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 8066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell