POL-PDKL: Bei Abbiegevorgang Pfosten und Hecke beschädigt, Unfallverursacher flüchtig

Medard (ots)

Ein Anwohner der Kirchgase bemerkt am Dienstagmittag, dass seine Grundstückhecke durch ein Fahrzeug beschädigt worden ist. Die Polizei stellt vor Ort fest, dass auf der gegenüberliegenden Seite in Schild ebenfalls beschädigt wurde. Aufgrund der aufgefundenen Reifenspuren kann davon ausgegangen werden, dass die Schäden durch eine landwirtschaftliche Maschine verursacht wurde, welche vom Feldweg aus Richtung Löllbach in die Kirchgasse eingebogen ist. Aufgrund der engen Kurvenführung musste der Unfallverursache mehrmals rangieren, dabei die Hecke und den Pfosten beschädigt und sich danach von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

