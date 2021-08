Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Traktor brennt ab

Matzenbach (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr muss am Montag gegen 19:30 Uhr in die Glanstraße zu einem Brand ausrücken. Ein Traktor fing vermutlich in Folge eines technischen Defekts während der Fahrt Feuer und stand kurze Zeit später in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der hinzugerufenen Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein höherer Schaden vermieden werden konnte. Die Feuerwehren aus Glan-Münchweiler, Rehweiler und Matzenbach waren mit 32 Kräften vor Ort. Der Gesamtschaden kann nach derzeitigem Stand nicht näher beziffert werden. |pikus

