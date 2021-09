Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW fast um die doppelte Menge überladen

Hochspeyer (ots)

Am Dienstag morgen wurde in der Ortsmitte Hochspeyer ein Pritschen-LKW, welcher mit Mutterboden beladen war, durch Beamte des Schwerverkehrkontrolltrupps festgestellt. Der Lkw war deutlich erkennbar überladen und wurde deshalb kontrolliert. Eine genaue Verwiegung wurde bei der ZAK Kaiserslautern durchgeführt. Sie ergab 13360 kg bei einer zulässigen Gesamtmasse von 7,5 Tonnen. Somit war der LKW um 78 Prozent überladen. Außerdem war das Schüttgut, welches weit über die kurze Bordwand hinausragte, nicht abgedeckt. Die Weiterfahrt wurde daher bis zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes untersagt. Am frühen Nachmittag meldete sich der 49-jährige Betroffene des überladenen Lkw und bat, nachdem er einen Teil der Ladung abgeladen hatte, um Aufhebung des Weiterfahrtverbots. Bei der Nachkontrolle vor Ort stellten die LKW-Experten aber fest, dass das zulässige Gesamtgewicht mit jetzt 9,2 Tonnen immer noch deutlich überschritten war. Vor Aufhebung des Weiterfahrtverbots wurde eine weitere Teil-Entladung angeordnet. Nachdem der Fahrer vor Ort weitere 3 Tonnen Sand abgeladen hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

