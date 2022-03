Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressmeldung der PI Diepholz vom 20.03.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

PK Sulingen

Einbruchdiebstahl in Stellwerk in Sulingen In der Zeit vom 18.03.2022, 17:00 Uhr bis zum 19.03.2022, 18:00 Uhr brachen unbekannte Täter in das Stellwerk im Schwafördener Weg in Sulingen ein. Nachdem zunächst ein Vorhängeschloss aufgebrochen worden war, betraten der oder die Täter das Gebäude, was sie jedoch ohne Diebesgut wieder verließen. Allerdings wurde im 1. Obergeschoss ein Fenster mittels Steinwurf beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Täterhinweise bitte an die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/9490.

Versuchter Einbruchdiebstahl in einen Lagercontainer in Sulingen In den Lagercontainer eines Autohauses versuchten unbekannte Täter am 20.03.2022 gegen 01:09 Uhr zu gelangen. Beim Versuch die Tür mit einem unbekannten Werkzeug zu öffnen, wurde jedoch der Alarm ausgelöst, so dass der oder die Täter von ihrer Tat abließen und flüchteten. Es wurde kein Diebesgut entwendet. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Täterhinweise bitte an die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/9490.

Müllentsorgung auf Betriebsgelände der Exxon Mobil In Ströhen in der Tierparkstraße entsorgten unbekannte Täter eine große Menge an Altreifen (rund 300) und Kanistern mit unbekannten Flüssigkeiten. Im Zeitraum vom 05.03.2022 bis zum 19.03.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem umschlossenen Grundstück und luden die o.g. Abfälle ab. Aufgrund der Menge muss von mehreren "Besuchen" ausgegangen werden bzw. dem Transport mit einem größeren Fahrzeug. Täterhinweise und Beobachtungen zum Tathergang bitte der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/9490 oder der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer 05441/9710 mitteilen.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung an einem Schulgebäude in Sulingen Unbekannte Täter suchten im Zeitraum vom 18.03.2022, 17:00 Uhr bis zum 19.03.2022, 11:55 Uhr das Gymnasium in Sulingen in der Schmelingstraße auf und beschädigten mehrere Fenster. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde insgesamt drei Fenster eingeschlagen. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt. Auch zu diesem Sachverhalt freut sich die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/9490 über Täterhinweise.

Verkehrsunfall in Borstel

Ein 19jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta übersah am 19.03.2022 gegen 06:25 Uhr in Borstel auf der Nienburger Straße das verkehrsbedingte Abbremsen des vor ihm fahrenden polnischen Lkw und fuhr auf. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 58jährige Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Während der Lkw noch fahrbereit war, musste der Pkw abgeschleppt werden. Er ist als wirtschaftlicher Totalschaden anzusehen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet von Sulingen Am 19.03.2022 gegen 19:39 Uhr befuhr ein 39jähriger Bremer mit seinem Pkw Opel die Lange Straße in Sulingen. Als ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen kam, musste er leicht nach rechts ausweichen und touchierte dabei einen abgestellten Pkw. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an beiden Pkw beträgt rund 4000 Euro. Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, dürfen sich gerne unter der Telefonnummer 04271/9490 bei der Polizei in Sulingen melden.

PK Syke

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Twistringen

Bereits am Freitagabend ist es in der Zeit von 16 Uhr bis 23 Uhr in der Bremer Straße in Twistringen in Höhe des Combi-Marktes zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Sollten Sie zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Twistringen unter 04243 / 970570.

Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Syke/Okel

In Syker Ortsteil Okel ist es am Freitagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Smeer Ort" gekommen. Sollten Sie zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242 / 9690.

PK Weyhe

Taschendiebe bei Aldi in Stuhr und Weyhe

Am Samstagmittag wird einer 72-jährigen Weyherin in den Räumlichkeiten des Aldi-Marktes in Kirchweyhe die Geldbörse entwendet. Diese hatte sie während des Einkaufes in ihrer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche verstaut. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld diverse Personaldokumente sowie ihre EC-Karte.

Zu einem weiteren Geldbörsendiebstahl kam es ungefähr eine Stunde später bei dem Aldi in Alt-Stuhr. Auch hier wurde einer 80-jährigen Stuhrerin die in der Handtasche verstaute Geldbörse mitsamt Bargeld, Personalpapieren und EC-Karte entwendet. Die Handtasche befand sich während des Einkaufes ebenfalls in ihrem Einkaufswagen.

Täterhinweise nimmt die Polizei Weyhe (0421/80660) entgegen.

