Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 19.03.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

1. Verkehrsunfall in Diepholz Hier befuhren am gestrigen Freitag, 18.03.2022, gegen 13:30 Uhr, ein 27-jähriger Mann aus Diepholz, ein 50-jähriger Mann aus Lohne und eine 22-jährige Frau aus Lemförde in dieser Reihenfolge mit ihren PKW's die B 69 aus Vechta kommend in Fahrtrichtung Diepholz. In Höhe der Straße Am Scharrelberg müssen der 27-jährige und der 50-jährige ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkt die 22-jährige zu spät und fährt auf den PKW des 50-jährigen auf, wodurch dieser auf den PKW des 27-jährigen geschoben wird.

2. Verkehrsunfallflucht in Barnstorf

Zwischen 14:40 Uhr und 15:00 Uhr am gestrigen Freitag, 18.03.2022, wurde die Außenfassade oberhalb des Eingangsbereiches des Drogeriemarktes Rossmann an der Niedersachsenstraße nicht unerheblich vermutlich durch einen LKW beschädigt. Dieser entfernte sich nach dem Anstoß an das Gebäude unerkannt von der Unfallstelle. Personen, welche Angaben zu dem Unfall und/oder das verursachende Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz unter Tel. 05441/971-0 zu melden.

3. Verkehrsunfall in Diepholz

Ein 85-jährige Frau aus Drebber befährt am Freitag, 18.03.2022, gegen 10:25 Uhr, mit ihrem PKW die Ossenbecker Straße in Fahrtrichtung Diepholz. In Höhe Hausnummer 14 kommt sie nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert dort mit einem im Straßenseitenraum befindlichen Baum, wodurch das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wird, wo das Fahrzeug zum Stehen kommt. Die Frau wird in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, kann allerdings durch die anwesenden Sanitäter aus dem Fahrzeug befreit werden. Durch den Anprall an den Straßenbaum erleidet die 85-jährige Frau schwere Verletzungen und wird mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

1.

ED in Firma In der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag wurde in ein Firmengebäude an der Hauptstraße in Weyhe-Leeste eingebrochen. Nachdem der Täter gewaltsam auf ein Fenster einwirkte, gelangte er ins Innere des Büros und entwendete eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf ca. 800,- EUR geschätzt.

2.

ED in/aus Pkw In der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag wurde in einen PKW der Marke VW in Weyhe-Kirchweyhe, in der Waldstraße, eingebrochen. Auf noch bislang unbekannte Weise verschaffte sich der Täter Zugang zum Inneren und entwendete hier das Radio-Navigationssystem. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt.

PK Syke

---Fehlanzeige---

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholoz, Jaschek,POK ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell