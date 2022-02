Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenraufruf nach Verkehrsunfall

Wettmershagen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten als Folge kam es am vergangenen Freitagnachmittag. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 28-Jähriger gegen 16:30 Uhr mit seinem Rennrad auf der Fallerslebener Straße in Richtung Sülfeld. Dabei wurde er von einem Auto überholt, das anschließend stark abgebremste. Der Radfahrer stürzte deshalb und verletzte sich. Statt zu halten entfernte sich das Auto jedoch zügig auf der L321 in östliche Richtung.

Mögliche Zeugen des Unfalls, welche Hinweise zu dem Auto oder der Fahrzeugführerin bzw. dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Meine in Verbindung zu setzten. Telefonnummer: 04304-91230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell