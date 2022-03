Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Lemförde - Ohne Versicherungsschutz unterwegs, Weyhe/Dreye - Flammenbildung in Mischwerk, Stuhr/Weyhe - Falsche Mitarbeiter eines Pflegedienstes

Diepholz (ots)

Lemförde - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Mittwochnachmittag wurde ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer in Lemförde auf dem Horstmannring von der Polizei kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz mehr bestand. Gegen den 33-jährigen aus Diepholz wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Weyhe/Dreye - Flammenbildung in Mischwerk

Am 23.03.2022, gegen 09.30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Industriestraße entsandt. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es nur kurzzeitig, durch entstandene Gase im Mischgut, zu einer Flammenbildung im Mischwerk kam. Sachschäden oder Personenschaden entstand nicht.

Stuhr und Weyhe - Falsche Mitarbeiter eines Pflegedienstes

In den vergangenen Tagen haben sich in den Gemeinden Stuhr und Weyhe unbekannte Täter am Telefon als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgegeben und unter einem Vorwand Besuche bei lebensälteren, teils pflegebedürftigen Personen angekündigt. Mit frechen Lügen und selbstsicherem Auftreten versuchen sie in die Wohnungen der potentiellen Opfer zu gelangen. Im Rahmen solcher Besuche werden die Opfer erfahrungsgemäß abgelenkt und ein zweiter Täter entwendet unbemerkt Schmuck und Bargeld aus der Wohnung. Tipps der Polizei: Lassen sie keine Fremden in ihre Wohnung und lassen sie sich immer einen Ausweis des Pflegedienstes vorlegen, sofern ihnen die Personen nicht persönlich bekannt sind. Im Zweifel informieren sie Nachbarn oder auch die Polizei.

