Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau in Bahn beleidigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat Freitagmittag (26.11.2021) in einer Stadtbahn eine bislang nicht bekannte Frau beleidigt und kurz darauf im Bereich des Berliner Platzes einen 28 Jahre alten Mann angegriffen. Der unbekannte Tatverdächtige stieg gegen 13.20 Uhr am Erwin-Schöttle-Platz in die Stadtbahn der Linie U34, die in Richtung Vogelsang unterwegs war. Er soll plötzlich sehr laut eine unbekannte Frau beleidigt haben, die ebenfalls in dem Abteil saß. Der 28-jährige Fahrgast informierte daraufhin den Stadtbahnfahrer und stieg an der Haltestelle Berliner Platz aus. Der Unbekannte soll ihm gefolgt sein, ihn beleidigt und gegen die Brust geschlagen haben. Als der 28-Jährige daraufhin die Polizei alarmierte, versuchte er ihm noch das Mobiltelefon aus der Hand zu schlagen und flüchtete anschließend in Richtung der Holzgartenstraße. Der Tatverdächtige soll zirka 40 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er hatte schwarze Haare mit grauen Strähnen, die zu einem Zopf gebunden waren, eine schlanke Statur sowie eine auffällig große Nase und Narben auf den Handknöcheln. Er trug einen dunkelblauen Kurzmantel, ein silbernes Armband und soll ein ungepflegtes Äußeres gehabt haben. Zeugen, insbesondere die unbekannte Frau, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

