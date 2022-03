Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 27.03.2022

Diepholz (ots)

Polizeiinspektion Diepholz

Verkehrsunfallflucht in Diepholz - Zeugenaufruf

Am Samstag, 26.03.2022, kam es zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des E-Centers in Diepholz. Ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw VW Golf wurde am hinteren linken Seitenteil erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden anzuzeigen. Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz unter 05441/ 9710 in Verbindung zu setzen.

PK Weyhe

Stuhr/Heiligenrode - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 26.03.2022 ereignete sich gegen 14:30 Uhr im Kreuzungsbereich B 439/ Am Fuchsberg/Marienweg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 60-jähriger Syker mit seinem Ford Ranger die Straße Am Fuchsberg und beabsichtigte die B 439 in Richtung Marienweg zu überqueren. Beim Einfahren auf die B 439 übersah er als Wartepflichtiger den VW Caddy einer 39-jährigen aus Bassum, die die B 439 in Fahrtrichtung Fahrenhorst befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei der Caddy auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 27.000 Euro geschätzt.

Kirchweyhe - Radfahrer weicht Ball auf Fahrbahn aus und verletzt sich leicht

Am Samstagnachmittag befuhr ein 62-jähriger aus Bremen mit seinem Fahrrad den Richtweg in Fahrtrichtung Wiesenstraße, als plötzlich durch einen Windstoß ein am Fahrbahnrand abgelegter Ball auf die Fahrbahn rollte. Bei dem Versuch dem Ball auszuweichen kam der Radfahrer zu Fall, wobei der Bremshebel vom Lenker in seinen Oberschenkel stach. Der Radfahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell