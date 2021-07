Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ludwig-Erhardt-Straße

Lagerhalle und Garagen aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Gleich sechs Garagen und eine Lagerhalle haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (28.7.) an der Ludwig-Erhardt-Straße aufgebrochen. Die Garagen hebelten die Unbekannten auf. In die Lagerhalle gelangten sie, indem sie die Fenster zu den dortigen Büroräumen einwarfen. Im Inneren hebelten sie eine Tür auf, um das Gebäude zu verlassen. Zum Diebesgut konnte bislang lediglich angegeben werden, dass ein Kaffeevollautomat gestohlen wurde. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag (27.7.) 23 Uhr und Mittwoch 08.10 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell