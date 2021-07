Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter haben einer 28-jährigen Nottulnerin am Dienstag (27.07.21) die Geldbörse gestohlen. Gegen 10.45 Uhr war sie im Aldi an der Münsterstraße einkaufen. Für einen kurzen Moment legte sie das Portemonnaie in einen Maxi-Cosi. In dieser Zeit entwendeten die Täter die Geldbörse.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät:

- Wertsachen eng am Körper und in Innentaschen tragen - Pin-Nummern nie zusammen mit der Bankkarte aufbewahren - Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb, Rollatoren oder Einkaufswagen legen - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell