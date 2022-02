Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randaliert, beleidigt und in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.2.2022, 17.20 Uhr randalierte eine 35-Jährige in der St. Marien Kirche in Ahlen. Eine Zeugin hatte die Frau entdeckt und beobachtet, dass sie Gegenstände durch die Kirche warf. Die informierten Polizisten stellten die Randaliererin wenig später an der Klosterstraße fest und kontrollierten sie. Im weiteren Verlauf spuckte die Frau den Beamten vor die Füße und beleidigte sie mehrfach. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte die alkoholisierte Ahlenerin in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.

