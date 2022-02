Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrerin schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.2.2022, 17.40 Uhr wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Warendorf, Wiesengrund schwer verletzt. Die 51-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Geh-und Radweg in Richtung Milter Straße. Als sie die Einmündung zum Lohwall passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 20-Jährigen. Der Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die Straße Wiesengrund in gleiche Richtung und bog nach rechts auf den Parkplatz ab. Bei dem Unfall stürzte die Warendorferin zunächst auf die Motorhaube des Autos und dann auf den Gehweg. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

