Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 14. Februar 2022, ereignete sich in der Zeit zwischen 15:00 und 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem frei zugänglichen Parkplatz einer Reitanlage am "Bauernweg" in Nordenham.

Eine 28-Jährige aus Butjadingen stellte ihren braunen Opel Mokka ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz ab. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Unfallschäden an der hinteren Stoßstange fest. Die/der Unfallverursacher*in ist vermutlich beim Rangieren gegen den geparkten Pkw gestoßen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Höhe der entstandenen Sachschäden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden.

