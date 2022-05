Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220503.2 Kiel: Aggressiver Autofahrer verletzt Polizeibeamten

Kiel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein aggressiver und offenbar unter Drogen stehender Autofahrer einen Polizeibeamten angefahren und dabei verletzt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Der 37 Jahre Polizeibeamte befand sich privat gegen 03:10 Uhr in der Jeßstraße, als ihm ein geparkter VW Transporter auffiel, dessen Fahrertür geöffnet war. Darüber hinaus sah er, dass der Zündschlüssel steckte. Personen fielen ihm im Umfeld des Wagens nicht auf.

Noch während er am Wagen stand, rannte der 32 Jahre Halter des Wagens plötzlich auf ihn zu und beleidigte ihn. Auch als sich der Polizeibeamte als solcher zu erkennen gab, beruhigte sich der Mann nicht. Er stieg in seinen Wagen und fuhr mit quietschenden Reifen aus der Parklücke direkt auf den Beamten zu. Trotz eines Sprungs zur Seite traf ihn der Wagen am Arm, so dass sich der Polizist verletzte.

Zwischenzeitlich informierte Beamte des 3. Reviers suchten kurz darauf die Halteranschrift in Hassee auf, wo sie den Mann antrafen. Dieser bestätigte den beschriebenen Sachverhalt auf Nachfrage unumwunden und war weiterhin sichtlich aufgebracht. Nach eigenen Angaben hatte er Betäubungsmittel konsumiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0 Promille.

Ein Polizeiarzt entnahm eine Blutprobe zur Bestimmung der Substanzen. Die Beamten stellten den Führerschein des 32-Jährigen an Ort und Stelle sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein.

Matthias Arends

