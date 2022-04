Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 30.04.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Dieselkraftstoff entwendet

Ihlow - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag öffnete ein unbekannter Täter den Tankdeckel eines Baufahrzeuges, welches im Holtysenweg in Ihlow abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurden etwa 50 Liter Diesel abgepumpt. Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Brand eines Anhängers

Aurich - Am Samstagmorgen, gegen 06:40 Uhr, meldeten Anwohner in der Lilienstraße in Aurich den Brand eines dort abgestellten Anhängers. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Anhänger bereits in Vollbrand. Das Feuer wurde umgehend durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist noch völlig unklar, die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Unter Alkohol und Betäubungsmitteln ein Kraftfahrzeug geführt Aurich - Am Freitagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 29-jährigen Mann aus Südbrookmerland, der zuvor die Oldersumer Straße in Aurich mit seinem VW Golf befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Weiterhin konnte auch eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln nicht vollends ausgeschlossen werden. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln ein Kraftfahrzeug geführt Ihlow - Ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte ein 20-jähriger Mann aus Ihlow einen BMW in der Straße "Alte Wieke" in Ihlow. Während der Verkehrskontrolle am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, erhärtete sich der Verdacht durch einen positiven Vortest. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln ein Kraftfahrzeug geführt Norden - Am Freitagmorgen, gegen 07:35 Uhr, wurde in der Heerstraße in Norden ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Dornum angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von berauschenden Mitteln. Ein Schnelltest bestätigte die Verdachtsmomente, so dass von dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm für den Tag untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Diebstahl einer Geldbörse im Supermarkt

Wittmund - Am Freitagmorgen, zwischen 11:00 und 11:30 Uhr, wurde einer 54 Jahre alten Wittmunderin die Geldbörse von einem noch unbekannten Täter aus der Jackentasche heraus entwendet. Die Tat ereignete sich in einem Supermarkt in der Bürgermeister-Schoon-Straße in Wittmund. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462/ 9110 zu melden.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrerin Wittmund - Am Freitagmittag, gegen 13:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Eggelinger Straße in Wittmund, als ein 65 Jahre alter PKW-Fahrer aus Wittmund die Vorfahrt einer 51 Jahre alten Wittmunderin auf ihrem Fahrrad beim Abbiegen missachtete. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau verletzte sich leicht. Am PKW und am Fahrrad entstanden Sachschäden.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem PKW-Fahrer Westerholt - Am Freitagabend, um 22.25 Uhr, kam ein 22-jähriger Mann aus Westerholt mit seinem PKW auf dem Kummerweg in Westerholt von der Fahrbahn ab. Der PKW touchierte einen Baum und prallte gegen einen weiteren Baum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden.

