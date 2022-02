POL-LM: +++Verletzte nach Schlägerei in Hadamar+++Angebranntes Essen verursacht Einsatz von Rettungskräften+++Verletzter nach Unfall am Zebrastreifen+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Verletzte nach Schlägerei in Hadamar, Hadamar, Am Elbbachufer, Dienstag, 01.02.2022, 21:30 Uhr

(wie) In Hadamar kam es am Dienstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung vor einem Wohnhaus, bei dem Menschen verletzt wurden. In der Straße "Am Elbbachufer" trafen am späten Abend ein 41-Jähriger und ein 34-Jähriger aufeinander. Sie gerieten in Streit, wobei plötzlich vier weitere Männer zu dem 34-Jährigen dazu gestoßen sein sollen. Diese hätten dann vereint auf den 41-Jährigen eingeschlagen. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich noch der 41-Jährige und der 34-Jährige mit einem weiteren Mann vor Ort. Dieser blutete im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die schwangere Ehefrau des 34-Jährigen musste nach der Aufregung der Ereignisse auch in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und mit Zeugen gesprochen. Hinweise zu dem Fall werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen genommen.

2. Auto in Limburg gestohlen,

Limburg, Stephanshügel, Samstag, 29.01.2022, 19:30 Uhr

(wie) Am Samstagabend wurde in Limburg ein Auto entwendet. Ein 35-Jähriger hatte seinen blauen Ford Fusion am Stephanshügel, im Hof eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Gegen 19:30 Uhr stellte er dann fest, dass sein Auto nicht mehr am Abstellort stand. Den eigenen Angaben zufolge hatte er wahrscheinlich den Schlüssel stecken gelassen und ein Dieb nutze die günstige Gelegenheit. Der Wert des Ford mit dem amtlichen Kennzeichen LM-PA 216 wird auf 1.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Angebranntes Essen verursacht Einsatz von Rettungskräften, Weilmünster-Laubuseschbach, Zu den Erzgruben, Dienstag, 01.02.2022, 19:30 Uhr

(wie) In Laubuseschbach sorgte starker Rauch durch angebranntes Essen in einer Wohnung für den Einsatz von Rettungskräften. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 19:30 Uhr in die Straße "Zu den Erzgruben" gerufen, da ein Mehrfamilienhaus vollkommen verraucht war. Die Ursache des Rauchs konnte schnell im Kellergeschoss ausgemacht werden. Ein 64-Jähriger hatte in seiner Wohnung Essen anbrennen lassen. Der starke Rauch verteilte sich im ganzen Haus, die Feuerwehr konnte den kleinen Brand schnell löschen. Der 64-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand offenbar kein Schaden. Das Haus konnte nach Lüftung wieder für die Bewohner freigegeben werden.

4. Verletzter nach Unfall am Zebrastreifen, Limburg, Holzheimer Straße, Dienstag, 01.02.2022, 19:30 Uhr

(wie) Am Dienstagabend wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall an einem Zebrastreifen in Limburg verletzt. Ein 66-Jähriger befuhr mit einem Smart die Holzheimer Straße. An einem Zebrastreifen übersah er den 38-Jährigen Fußgänger auf der Fahrbahn und erfasste diesen mit seiner Fahrzeugfront. Der Fußgänger prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos und wurde anschließend zu Boden geworfen. Bei dem Unfall verletzte sich der 38-Jährige und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgten Ersthelfer den Verletzten an der Unfallstelle. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 800 EUR geschätzt.

5. Dieseldiebstahl an der B 49,

Limburg, Bundesstraße 49, Dienstag, 01.02.2022, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 02.02.2022, 07:00 Uhr

(wie) Diebe klauten im Laufe der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Diesel aus zwei LKW an der B 49. Die Polizei wurde am Mittwochmorgen zum Parkplatz Offheimer Höhe gerufen. Dort standen zwei LKW, deren Tankdeckel aufgehebelt worden waren. Aus den Tanks entwendeten die unbekannten Diebe dann den kompletten Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 700 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

6. Verkehrsdienst überwacht Schulweg,

Bad Camberg, Pommernstraße, Mittwoch, 02.02.2022, 07:25 Uhr bis 08:40 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen überwachte der Verkehrsdienst der Polizei die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an einer Schule in Bad Camberg. Die Beamten stellten ihr Geschwindigkeitsmessgerät an der Taunusschule in der Pommernstraße auf. Von den insgesamt erfassten 83 Autos fuhren 22 zu schnell. Der schnellste PKW wurde mit 52 anstelle der erlaubten 30 km/h gemessen. Alle betroffenen Fahrer werden in den nächsten Wochen Post von der Bußgeldstelle erhalten.

