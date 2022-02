PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Wohnhaus+++Polizist bedroht - Täter festgenommen+++Diesel und Fahrzeugteile von LKW gestohlen+++

1. Einbruch in Wohnhaus,

Weilburg-Ahausen, Selterser Straße, Montag, 17.01.2022 bis Montag, 31.01.2022

(wie) In Ahausen wurde in den letzten Wochen in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Polizei wurde am Montag in die Selterser Straße gerufen, da ein offen stehendes Kellerfenster entdeckt worden war. Offensichtlich hatten unbekannte Täter dieses gewaltsam geöffnet und waren in das Haus eingedrungen. Das Innere des Hauses durchsuchten die Einbrecher, entwendeten allerdings nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Einbrecher scheitern an Wohnungstür,

Limburg-Ahlbach, Friedhofstraße, Montag, 31.01.2022, 15:30 Uhr bis 19:00Uhr

(wie) Am Montag versuchten Einbrecher in Ahlbach eine Haustür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Anwohner eines Mehrfamilienhauses riefen die Polizei in die Friedhofstraße, da sie Hebelspuren an der Hauseingangstür entdeckt hatten. Unbekannte Einbrecher hatten offensichtlich vergeblich versucht die verschlossene Eingangstür aufzuhebeln. Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

3. Diesel und Fahrzeugteile von LKW gestohlen, Limburg, Feldbergstraße, Freitag, 28.01.2022, 13:00 Uhr bis Dienstag, 01.02.2022, 05:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen wurde in Limburg ein LKW von Dieben angegangen, sie entwendeten Diesel und Fahrzeugteile. Ein 28-Jähriger hatte über das Wochenende eine Scania-Sattelzugmaschine in der Feldbergstraße abgestellt. Als er am frühen Dienstagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass unbekannte Diebe den Dieseltank aufgebrochen und Kraftstoff daraus gestohlen hatten. Außerdem waren die Frontscheinwerfer der Sattelzugmaschine ausgebaut und entwendet worden. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.300 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Polizist bedroht - Täter festgenommen, Limburg, Grabenstraße, Montag, 31.01.2022, 20:25 Uhr

(wie) Am Montagabend bedrohte ein Mann einen Polizisten in Uniform mit dem Tod, er wurde festgenommen. Eine Streife der Limburger Polizei war in der Grabenstraße unterwegs, als sie beobachteten wie ein Mann einen anderen rüde anrempelte und zu Fall brachte. Als die Beamten austeigen wollten, um den Mann zur Rede zu stellen, näherte sich dieser und drohte die Einsatzkräfte zu erschießen. Die Beamten erkannten, dass der Täter ein Messer mit sich führte. Plötzlich lief der Mann weg und die Beamten kümmerten sich zunächst um das hingefallene Opfer. Eine Frau, die mit ihrem Fahrzeug hinter dem Streifenwagen stand, sprach noch mit den Beamten, auch sie hatte das Messer in der Hand des Angreifers gesehen. Beamten der Bereitschaftspolizei konnten den Täter in unmittelbarer Nähe sichten und festnehmen. Das Messer hatte er immer noch bei sich. Im Nachgang wurde ermittelt, dass der 37-Jährige noch weitere Menschen in Limburg umgerempelt hatte. Ein Drogenvortest schlug positiv auf THC (Cannabinoide) an. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wurde der Mann in eine Fachklinik für Psychiatrie. Die Polizei bittet Zeugen und Opfer der verschiedenen Taten des 37-Jährigen sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden. Insbesondere die Frau, die mit den betroffenen Beamten an der Ampel gesprochen hat, wird als Zeugin gesucht.

5. Unfallopfer verstirbt in Klinik,

Weilmünster, Landesstraße 3054, Donnerstag, 27.01.2022

(wie) Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der L 3044 bei Möttau, bei dem eine 91-jährige Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, ist die Frau nun ihren Verletzungen erlegen. Somit ermittelt die Polizei bei diesem Verkehrsunfall nun wegen fahrlässiger Tötung.

