Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliches Trio versucht Zigarettenautomat zu knacken

Minden (ots)

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei am Wochenende einen Aufbruchsversuch an einem Zigarettenautomaten an der Stemmer Landstraße unterbinden und vor Ort drei tatverdächtige Jugendliche antreffen.

Zuvor hatte ein aufmerksamer Beobachter am Samstagabend gegen 19.20 Uhr gesehen, wie das Trio an dem freistehenden Ausgabegerät herumhantierte. Daraufhin wurde die Polizeileitstelle zum Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die entsandte schließlich mehrere Streifenwagen zu der Örtlichkeit.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die drei männlichen Mindener im Alter von 14 bis 16 Jahren noch vor dem an der Ecke zum Heuweg stehenden beschädigten Gerät. Sie wurden nach einem kurzen Fluchtversuch zur Feststellung ihrer Personalien auf die Wache gebracht. Zudem setzten die Polizisten die Erziehungsberechtigten zu dem Tatvorwurf in Kenntnis. Das mutmaßliche Tatwerkzeug konnte aufgefunden und sichergestellt werden.

