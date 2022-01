Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fünf Personen bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkws auf der Weserstraße haben sich am Samstagabend gegen 18.50 Uhr fünf Personen leichte Verletzungen zugezogen - darunter auch zwei Kinder.

Den Erkenntnissen zufolge hatte eine Seat-Fahrerin (19) aus Bad Oeynhausen die Triftenstraße befahren und wollte an der Kreuzung zur Weserstraße nach links auf diese einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 33-jähriger Bad Oeynhausener in einem BMW zusammen mit drei weiteren Personen die Hermann-Löns-Straße und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung der Triftenstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision der beiden Autos.

Beide Fahrzeugführer klagten nach dem Unfall über leichtere Beschwerden. Dies galt auch für die drei weiteren Insassen (33, 4, 6) des BMW. Alle Beteiligten wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

