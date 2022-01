Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin beschädigt Bahnschranke

Minden (ots)

Am Bahnübergang an der Drabertstraße ist es am Donnerstagvormittag zu einem Unfall gekommen. Eine 52-jährige Autofahrerin aus Vlotho versuchte laut Polizei gegen 10.20 Uhr trotz Rotlicht mit ihrem Skoda die Schienen zu überqueren. Dabei beschädigte der Wagen eine Schranke.

Der 58-jährige Lok-Führer eines herannahenden Zuges der Mindener Kreisbahn musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten. Zu einer Kollision zwischen der Lok und des Skoda kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Lediglich der Pkw sowie die Schranke wurden beschädigt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell