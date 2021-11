Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (402/2021) Göttingen: Auseinandersetzung Sonntagnacht im Bereich Goetheallee, Passant schwer verletzt, Täter flüchtig, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Goetheallee, Ecke Christian-Gottlob-Heyne-Ufer Sonntag, 31. Oktober 2021, gegen 02.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Sonntagnacht (31.10.21) gegen 02.00 Uhr wurde ein 32 Jahre alter Passant vermutlich von mehreren Personen an der Ecke Goetheallee/Christian-Gottlob-Heyne-Ufer attackiert. Die Tat ereignete sich in Höhe eines dortigen Sanitätshauses. Der Göttinger erlitt schwere Verletzungen und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Er befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung. Hinweise zum Auslöser sowie auch zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell