Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Viele Verkehrsverstöße festgestellt: Roller-Fahrer versucht vor Polizei zu fliehen

Bad Oeynhausen (ots)

Ein alkoholisierter Roller-Fahrer, Fahren ohne Fahrerlaubnis, 118 Geschwindigkeitsverstöße sowie diverse weitere Verfehlungen sind das Ergebnis von Schwerpunktkontrollen durch Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes vom vergangenen Freitag in Bad Oeynhausen.

Im Bereich des ZOB fiel den eingesetzten Beamten gegen 22.15 Uhr ein Fahrrad auf, dessen Fahrer während der Fahrt nicht treten musste. Bei der Kontrolle des Bad Oeynhausener wurden am Rad Umbauten zum E-Bike festgestellt, sodass das Zweirad bis 45 km/h schnell fahren kann. Über eine erforderliche Fahrerlaubnis für das Gefährt verfügte der 40-Jährige ebenso wenig wie über den notwendigen Versicherungsschutz.

Gegen 23 Uhr befuhr ein Kleinkraftradfahrer die Kanalstraße und sollte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Höhe Parkplatz Sültebusch angehalten werden. Die Haltezeichen missachtete er allerdings und versuchte mit seinem Roller durch die Fußgängerunterführung in Richtung ZOB zu fliehen. Die Beamten setzten zu Fuß nach und konnten in Zusammenarbeit mit Unterstützungskräften den 18-Jährigen unmittelbar nach dem Erreichen des ZOB stoppen. Ein vor Ort durchgeführter Alkohol- und Drogentest fiel deutlich positiv. Dem Heranwachsenden wurde auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Zudem stellten die Polizisten im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen auf der Kanalstraße insgesamt 118 Verstöße fest. Neben 100 erhobenen Verwarngeldern schrieben die Beamten auch 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung verursachte ein Passat-Fahrer aus Minden mit Tempo 83 Stundenkilometer.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell