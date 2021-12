Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in der Kleinsteinbacher Straße in Stupferich. Eine 61-Jährige wollte gegen 16.20 Uhr ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand rückwärts einparken. Hierbei rutschte sie vom Bremspedal ab und trat auf das Gaspedal. Der Pkw beschleunigte und prallte gegen einen dahinter geparkten Pkw und verletzte eine 30-Jährige die gerade ihren Parkvorgang beendet hatte und noch im Fahrzeug saß. Durch den Aufprall wurden insgesamt vier geparkte Fahrzeuge aufeinander geschoben.

