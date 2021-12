Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Malsch (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstagabend 19:00 Uhr und Montagmorgen 07:00 Uhr versucht zwei Eingangstüren eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Malsch aufzuhebeln. Als die Einbrecher bemerkten, dass ihr Vorhaben missglückte haben sie sich unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung entfernt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 zu melden.

Carsten Dosenbach, Pressestelle

