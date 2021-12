Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zweiter Aufbruch in 24 Stunden

Kaiserslautern (ots)

Nur rund 24 Stunden nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Waldstraße (wir berichteten: https://s.rlp.de/JJICm) ist ein weiterer Automat geknackt worden. Tatort in diesem Fall: die Langenfeldstraße. Auch hier dürfte die Tatzeit zwischen 2 und 6 Uhr liegen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 entgegen.

Am Donnerstagmorgen stellte ein Mitarbeiter einer Tabakfirma den aufgebrochenen Automaten fest und verständigte die Polizei. Ähnlich wie bei der Tat in der Waldstraße hatten sich die Täter auch hier nur für das Bargeld im Automaten interessiert, in diesem Fall ausschließlich für die Scheine.

Bislang konnten keine Zeugen ausfindig gemacht werden, die etwas beobachtet haben. Die Ermittler sind für jeden Hinweis unter der oben angegebenen Nummer dankbar. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell