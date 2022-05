POL-KI: 220505.2 Kiel: Zeugenaufruf nach Straßenraub

Preetz (ots) - Beamtinnen und Beamte der Preetzer Polizei führten Mittwochvormittag Geschwindigkeitsmessungen an zwei Orten im Stadtgebiet durch. 16 Fahrzeuge waren zu schnell. Im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 09:45 Uhr fanden die Messungen in der Kieler Straße in Höhe Hausnummer 37 statt. Neun Fahrzeuge fuhren zu schnell. Der Höchstwert in der dortigen 50er Zone lag bei 67 Stundenkilometern. Darüber hinaus ...

mehr