Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fernseher und Leuchte aus Parkhaus geworfen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Poststraße

25.10.2021, 21.05 Uhr

Am Dienstagmorgen wurde die Polizei zu einer Sachbeschädigung in die Poststraße gerufen. Unbekannte hatten dort einen Fernseher und eine Halogenleuchte aus der 5. Etage hinuntergeworfen. Während die Halogenleuchte auf dem Gehweg landete fiel der Fernseher auf das Glasvordach, welches das kombinierte Büro-Parkhaus-Gebäude umgibt. Das Glasdach wurde dadurch stark beschädigt. Wie durch ein Wunder ging zu der Zeit kein Passant auf dem Fußweg, so dass keine Personen verletzt wurden.

Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei meldete sich ein Zeuge bei den Beamten, der am Vorabend vier dunkel gekleidet Personen gesehen hat, die mit einem TV-Gerät das Parkhaus betreten haben. Der Schaden, der durch den Fenstersturz des TV-Gerätes und der Halogenleuchte entstanden ist, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 5.000 Euro belaufen.

Die Polizei hofft, dass Benutzern des Parkhauses oder anderen Zeugen verdächtige Personen aufgefallen sind und bitte um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell