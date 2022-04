POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 17.04.22

Goslar (ots) - Seesen Am 15.04.22 wird durch einen geschädigten Anwohner in der St.-Annen-Str. in Seesen ein Einbruchdiebstahl in eine Garage gemeldet. Ein unbek. Täter habe die Garage und angrenzende Kellerräume widerrechtlich betreten und augenscheinlich nach Wertgegenstände abgesucht. Des Weiteren wurde ein PKW vom Täter durchsucht. Erlangtes Diebesgut konnte vor Ort noch nicht ermittelt werden. Die Ermittlungen ...

mehr