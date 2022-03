Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tabak-Dieb rannte weg und verletzte sich

Pößneck (ots)

Donnerstagnachmittag wollten Polizeibeamte zwei Jugendliche in der Carl-Gustav-Vogel-Straße in Pößneck kontrollieren. Diese nahmen jedoch Reißaus und flüchteten in entgegengesetzte Richtungen. Einer der jungen Männer sprang von einer ca. 6 Meter hohen Mauer und fiel mit dem Kopf auf den Asphalt. Danach humpelt er in unbekannte Richtung davon. Auf der Flucht ließ er einen Rucksack fallen, in dem sich zahlreiche Beutel mit Tabak befanden. Dabei handelte es sich um Diebesgut aus einem Supermarkt, wie die anschließenden Ermittlungen ergaben. Bis jetzt konnte der möglicherweise Verletzte nicht gefasst werden. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

