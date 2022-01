Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Teststation

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Container einer Corona Teststation am Opelkreisel eingedrungen. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und entwendeten medizinische Einwegprodukte, wie Masken und Desinfektionsmittel. Sie konnten unerkannt entkommen. Zeugen, die in der Zeit zwischen Montagabend, 17:40 Uhr und Dienstagmorgen, 8:55 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell