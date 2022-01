Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bushaltestelle beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Ein Jugendlicher soll am Dienstagmittag eine Bushaltestelle in der Kantstraße beschädigt haben. Laut Aussage von weiteren Jugendlichen, die sich in der Nähe aufhielten, soll der unbekannte Junge gegen 12 Uhr die Glasscheibe der Bushaltestelle mit einem Nothammer eingeschlagen haben. Es ist davon auszugehen, dass er den Hammer aus einem Bus gestohlen hat. Der Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

