Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann begeht Hausfriedensbruch

Kaiserslautern (ots)

Wegen Hausfriedensbruchs ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 43-Jährige hatte sich am Montagmorgen Zutritt zu einem Haus in der Werkstättestraße verschafft. Dort hatte er im Keller ein Couchteil beschädigt und im Flur versucht Gegenstände zu entwenden. Der Hausbesitzer verfolgte den Mann, der auf seinem Weg durch die Straße immer wieder versuchte in Häuser zu gelangen. Auch beim Eintreffen der Beamten versuchte er in ein weiteres Haus zu gelangen. Auf Ansprache zeigte sich der stark alkoholisierte Mann uneinsichtig. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Da der 43-Jährige schon in der vorherigen Nacht mehrfach alkoholisiert und randalierend auffiel wurde mit zur Dienststelle genommen. Er kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell