LPI-SLF: LKW kippte um - Fahrer verletzt

Saalfeld (ots) - Unbekannte drangen am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr unberechtigt in das verschlossene Grundstück in der Brudergasse in Saalfeld ein. Danach begaben sie sich in einen Partyraum, welcher lediglich zum Teil mit einer Zeltplane verschlossen war und entnahmen von einem Balken einen Beamer und einen Receiver. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 ...

