LPI-SLF: Motorrad-Fahrer stürzte und verletzte sich

Hirschberg (ots) - Die Pressemeldung vom Vormittag zum Einbruch in den Restpostenmarkt muss korrigiert werden. Die korrekte Pressemeldung lautet folgendermaßen: Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 03:30 Uhr, gewaltsam durch die Hintertür Zutritt zu dem Markgrafenmarkt in der Lobensteiner Straße in ...

mehr